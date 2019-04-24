В ЕС вложат около $6 млрд в создание аккумуляторов нового поколения для электрокаров

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В Евросоюзе вложат около $6 миллиардов в создание аккумуляторов нового поколения для электрокаров. В проекте примут участие как автогиганты, так и отдельные страны.
Об этом пишет France24 со ссылкой на слова министров Германии и Франции.
В сообщении говорится, что более $1,3 млрд будет инвестировано этими странами в виде государственных субсидий. Также созданием “Электрического альянса” уже заинтересовались Италия, Бельгия, Польша, Австрия и Финляндия. Вместе с тем еще точно не известно, сколько они планируют инвестировать в развитие отрасли.
Сообщается, что еще более $4 млрд поступит от частных автокомпаний. В частности от альянса Peugeot-Citroen, французского производителя аккумуляторов Saft и подразделения французского нефтяного гиганта Total. Всего в проекте планируют принять участие 35 производителей, связанных с автомобильной отраслью.
Планы по производству аккумуляторов в Европе связаны с тем, что новые экостандарты ЕС подталкивают автогигантов производить все больше электрокаров. Вместе с тем батареи для авто компании все так же покупают в Азии. Поэтому в Евросоюзе решили запустить собственное производство, чтобы в перспективе экономить средства.
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