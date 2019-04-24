0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

В ЕС вложат около $6 млрд в создание аккумуляторов нового поколения для электрокаров

В ЕС вложат около $6 млрд в создание аккумуляторов нового поколения для электрокаров

В Евросоюзе вложат около $6 миллиардов в создание аккумуляторов нового поколения для электрокаров. В проекте примут участие как автогиганты, так и отдельные страны.

Об этом пишет France24 со ссылкой на слова министров Германии и Франции.

В сообщении говорится, что более $1,3 млрд будет инвестировано этими странами в виде государственных субсидий. Также созданием “Электрического альянса” уже заинтересовались Италия, Бельгия, Польша, Австрия и Финляндия. Вместе с тем еще точно не известно, сколько они планируют инвестировать в развитие отрасли.

Сообщается, что еще более $4 млрд поступит от частных автокомпаний. В частности от альянса Peugeot-Citroen, французского производителя аккумуляторов Saft и подразделения французского нефтяного гиганта Total. Всего в проекте планируют принять участие 35 производителей, связанных с автомобильной отраслью.

Планы по производству аккумуляторов в Европе связаны с тем, что новые экостандарты ЕС подталкивают автогигантов производить все больше электрокаров. Вместе с тем батареи для авто компании все так же покупают в Азии. Поэтому в Евросоюзе решили запустить собственное производство, чтобы в перспективе экономить средства.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.