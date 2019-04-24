Омелян предлагает Hyundai наладить производство электрокаров в Украине

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине Ли Янг-Гу предложил рассмотреть возможность размещения мощностей компании Hyundai в Украине.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии Ли Янг-Гу в Украине.
В частности отмечается, что министр пригласил корейскую сторону рассмотреть возможности размещения мощностей компании Hyundai в Украине.
«Мы рассматриваем компанию Hyundai как потенциального партнера для производства электрокаров в Украине. Линейка электрокаров Hyundai является очень интересной и конкурентной, рынок в Украине и в Европе развивается стремительно, поэтому это направление сотрудничества крайне перспективно», – сказал он.
Омелян также отметил, что пассажирские поезда Hyundai уже хорошо зарекомендовали себя в Украине, и это хорошая основа для дальнейших переговоров Укрзализныци с указанной компанией по расширению сотрудничества.
Ли Янг-Гу, со своей стороны, выразил пожелание компании Hyundai принять участие в тендере ЕБРР на строительство Харьковского метрополитена.
Также он положительно оценил высокую динамику двусторонних отношений в сфере транспорта и инфраструктуры, поблагодарил министра за качественную совместную работу и заверил Омеляна, что и в дальнейшем будет оставаться другом Украины и будет способствовать улучшению отношений между странами.
Омелян выразил благодарность послу за работу в Украине и развитие двустороннего сотрудничества в сфере транспорта между Украиной и Республикой Корея. Министр инфраструктуры отметил, что благодаря двусторонним усилиям корейские компании расширили свое присутствие на украинском рынке.
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