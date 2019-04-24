Официальные результаты выборов президента опубликовали в «Голосе Украины»

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В официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» опубликовали результаты выборов президента.
Так, согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, новоизбранный президент Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов.
В то же время, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
В общем своим правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 837 украинцев.
«Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 г. по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 г. избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, художественный руководитель ООО “Квартал 95 , проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия «Слуга народа», – говорится в публикации.
Таким образом, согласно законодательству, с сегодняшнего дня начинается отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться инаугурация Зеленского.
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