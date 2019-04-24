Chrome захватил рынок браузеров

Google Chrome продолжает оставаться самым востребованным браузером среди пользователей персональных компьютеров – его доля на рынке составляет 65,4%.

На втором месте фигурирует Firefox (10,2 %), на третьем – Internet Explorer (8,4 %). Пришедший на смену IE интернет-обозреватель Microsoft Edge задействован лишь на 5,5 % ПК с подключением к глобальной сети. Замыкает пятёрку Safari c 3,6 % рынка.

В мобильной сфере, затрагивающей пользователей смартфонов и планшетов, лидирующую позицию удерживает Chrome с 63,5 % аудитории. Вторым по популярности является Safari (26,4 % рынка), третьим – китайский QQ Browser (2,7 %). Веб-сёрфинг средствами обозревателя Firefox в прошлом месяце осуществляли 1,8 % владельцев мобильных гаджетов, примерно полтора процента из них просматривали интернет-страницы посредством классического Android-браузера. Налицо доминирующее положение продукции Google во всех сегментах браузерного рынка.

Несмотря на довольно шаткое положение Microsoft Edge на мировом рынке браузеров, команда разработчиков софтверного гиганта продолжает развивать и совершенствовать свой продукт. Совсем недавно компания анонсировала новую версию веб-обозревателя Edge на базе открытого проекта Chromium. Делая ставку на Open Source, в Microsoft надеются успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и привлечь пользовательскую аудиторию на свою сторону.