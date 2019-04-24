Google позволит пользователям автоматически удалять информацию о себе

В ближайшие недели Google планирует развернуть изменение настроек приложений, что позволит пользователям автоматически удалять данные об их местоположении.

Обновление коснется приложений, которые непрерывно записывают данные о пользователе, к примеру – службы определения местоположения или Карт Google.

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Пока обновление касается только истории местоположений, а также активности в сети и приложениях. Это, например, просмотры страниц в Chrome, запросы в Google Картах и программы, которыми вы пользуетесь на Android.

Для пользователей будет доступно автоматическое удаление подобной истории спустя три или восемнадцать месяцев. Также можно выбрать постоянное хранение до того момента, как пользователь не решит вручную удалить историю своих перемещений и деятельности.

“Данные могут сделать продукты Google более полезными для вас, но мы услышали ваши отзывы о том, что нам нужно предоставить более простые способы управления ими или их удаления. Вы всегда должны иметь возможность управлять своими данными таким образом, который лучше всего работает”, – написали менеджеры по продуктам Google Марло МакГрифф и Дэвид Монси в своем блоге.

Улучшения внедряются примерно через год после того, как Google обновил Security Checkup с “персонализированным руководством”, адаптированным для отдельных учетных записей, и запустил интеллектуальную защиту от фишинга в Chrome.