Укрзализныця продала через интернет уже более 100 млн билетов

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С начала введения услуги онлайн-покупки билетов на поезда Укрзализныци пассажиры купили через интернет более 100,5 млн проездных документов.
Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления Евгения Кравцова.
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“Более 100,5 млн железнодорожных билетов приобрели пассажиры Укрзализныци через электронные сервисы с начала введения услуги. Доля оформленных через интернет проездных документов постоянно растет: в 2019 году так реализовано 56% билетов, тогда как за 2018 год это составило 50% от общих продаж”, – говорится в сообщении.
Чем удобна услуга онлайн-покупки билетов:
Какие билеты можно приобрести онлайн?
На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, и его необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.
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