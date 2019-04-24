Укрзализныця продала через интернет уже более 100 млн билетов

С начала введения услуги онлайн-покупки билетов на поезда Укрзализныци пассажиры купили через интернет более 100,5 млн проездных документов.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления Евгения Кравцова.

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“Более 100,5 млн железнодорожных билетов приобрели пассажиры Укрзализныци через электронные сервисы с начала введения услуги. Доля оформленных через интернет проездных документов постоянно растет: в 2019 году так реализовано 56% билетов, тогда как за 2018 год это составило 50% от общих продаж”, – говорится в сообщении.

Чем удобна услуга онлайн-покупки билетов:

купить проездной документ можно в любом месте и в любое время, пассажир самостоятельно выбирает нужный поезд, тип вагона и место;

такой билет можно печатать неограниченное количество раз из письма, приходящего на электронную почту пассажира, или предъявить на экране смартфона;

услуга для людей с инвалидностью.

Какие билеты можно приобрести онлайн?

билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения,

поезда международного сообщения с Польшей, курсирующие до приграничных станций Перемышль и Хелм,

поезд «Четыре столицы» Киев – Минск – Вильнюс – Рига.

На международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, и его необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.