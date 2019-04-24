Убытки ПриватБанка от кредитов бывшим владельцам превысили 200 млрд грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кредитный портфель национализированного “ПриватБанка”, который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами (согласно постановлению НБУ № 315 от 2015 года), на конец 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн (годом ранее – 185,575 млрд грн).
Об этом свидетельствует годовой отчет банка.
Читайте также: Сколько прибыли ПриватБанк приносит государству
В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как “Кредиты, которые управляются как отдельный портфель”.
“По мнению руководства, этот портфель имеет аналогичные показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направления коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов”, – говорится в отчете.
По состоянию на 31 декабря 2018 года банк признал убытки 209,453 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим кредитам (31 декабря 2017 года – 181,887 млрд грн резерва, на 31 декабря 2016 года – 180,114 млрд грн резерва).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 6
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5