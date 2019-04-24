Убытки ПриватБанка от кредитов бывшим владельцам превысили 200 млрд грн

Кредитный портфель национализированного “ПриватБанка”, который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами (согласно постановлению НБУ № 315 от 2015 года), на конец 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн (годом ранее – 185,575 млрд грн).

Об этом свидетельствует годовой отчет банка.

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В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как “Кредиты, которые управляются как отдельный портфель”.

“По мнению руководства, этот портфель имеет аналогичные показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направления коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов”, – говорится в отчете.

По состоянию на 31 декабря 2018 года банк признал убытки 209,453 млрд грн резерва под ожидаемые кредитные убытки по этим кредитам (31 декабря 2017 года – 181,887 млрд грн резерва, на 31 декабря 2016 года – 180,114 млрд грн резерва).