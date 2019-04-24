Без чего не пустят за границу на авто: памятка Госпогранслужбы

Государственная пограничная служба Украины напоминает, что во время путешествия на автомобиле за границу, все водители должны обязательно оформить страховой сертификат международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта». Он необходим для пересечения границы, и его наличие пограничники проверяют непосредственно в пунктах пропуска с помощью автоматической системы.

Об этом сообщает официальный портал Кабинета Министров со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

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Страховой сертификат международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта» является обязательным для пересечения границы, без него не пропускают через границу.

По информации Госпогранслужбы, с 11 февраля 2019 года все автомобильные пункты пропуска на государственной границе подключены к автоматической системе, которая дает возможность проверять наличие сертификатов «Зеленая карта» в базе данных.

С начала введения Международной системы пограничники не пропустили через границу около 6300 транспортных средств. Было выявлено почти 60 поддельных и 80 недействительных сертификатов.

Поэтому Госпогранслужба призывает: собираясь в путешествие на автомобиле, заблаговременно позаботиться об оформлении всех необходимых документов, необходимых для пересечения государственной границы, в том числе и о страховой защите.