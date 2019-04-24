HTC выпустит блокчейн-смартфон

HTC до конца года намерена анонсировать блокчейн-смартфон второго поколения

Об этом, как сообщают источники, объявил операционный директор HTC Чен Синьшэн.

В прошлом году HTC представила так называемый блокчейн-смартфон Exodus 1. В этом аппарате для хранения криптоключей и персональных пользовательских данных служит специальная область, недоступная операционной системе Android. Блокчейн-технологии обеспечивают повышенный уровень безопасности.

Изначально модель Exodus 1 продавалась за 0,15 биткоина, но затем вышла за обычные деньги – по цене $699. Особой популярности новинка не снискала. Несмотря на это, в HTC пока не планируют отказываться от идеи выпуска блокчейн-смартфонов.

Сообщается, что новый аппарат, использующий блокчейн-технологии, увидит свет во второй половине 2019 года. Его функциональность по сравнению с оригинальной версией будет расширена.

Вдаваться в подробности о технических характеристиках смартфона в НТС не стали. Но, вероятнее всего, устройство будет использовать платформу Qualcomm Snapdragon 855, поскольку первая версия базируется на процессоре Snapdragon 845.