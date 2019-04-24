Дизельный скандал уже обошелся Volkswagen в €30 миллиардов

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У немецкого автопроизводителя Volkswagen заявили, что “дизельный скандал” уже стоил им 30 миллиардов евро.
Об этом сообщает Independent со ссылкой на главного финансового директора компании Франка Витнера.
“Volkswagen сообщил, что дизельный скандал стоил компании уже 30 миллиардов евро”, – говорится в сообщении.
По словам Витнера, компания также отложила миллиард евро для покрытия расходов, связанных с получением юридических услуг из-за скандала.
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