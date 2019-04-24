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Дизельный скандал уже обошелся Volkswagen в €30 миллиардов

Дизельный скандал уже обошелся Volkswagen в €30 миллиардов

У немецкого автопроизводителя Volkswagen заявили, что “дизельный скандал” уже стоил им 30 миллиардов евро.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на главного финансового директора компании Франка Витнера.

“Volkswagen сообщил, что дизельный скандал стоил компании уже 30 миллиардов евро”, – говорится в сообщении.

По словам Витнера, компания также отложила миллиард евро для покрытия расходов, связанных с получением юридических услуг из-за скандала.

Справка Finance.ua:

  • “Дизельный скандал” разгорелся в сентябре 2015 года. Тогда выяснилось, что Volkswagen установил на свои автомобили с дизельными двигателями программное обеспечение, которое не отражало реальный уровень выбросов в атмосферу СО2.
  • 22 февраля 2019 года Федеральный суд Германии – высшая судебная инстанция страны – стала на сторону потребителя в его тяжбе с автогигантом Volkswagen о компенсации за машину с модифицированным оборудованием, не поддержав решение Апелляционного суда, который встал на защиту производителя.
По материалам УКРИНФОРМ
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