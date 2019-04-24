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Газпром ожидает получить от Болгарии около 100 млн евро за отмену «Южного потока»

Газпром ожидает получить от Болгарии около 100 млн евро за отмену «Южного потока»

Российский газовый монополист Газпром ожидает получить от государственной газовой компании Болгарии 97,7 миллиона евро за отмену проекта «Южный поток» – газопровода, который должен был пролегать по дну Черного моря.

Об этом сообщается в материалах “Газпрома”.

Отмечается, что Газпром предоставил Болгарии кредитную линию на 97,7 миллиона евро для строительства «Южного потока». Однако Болгария, под натиском ЕС, отменила этот проект. Российские средства при этом остались неиспользованными.

Россия взамен начала строить альтернативный газопровод – «Турецкий поток».

Президент РФ Владимир Путин после этого заявлял, что Россия не планирует взимать с Болгарии средства из-за отмены ею строительства «Южного потока». Убытки же от отказа строить российский трубопровод в обход Украины в РФ оценили в 800 миллионов евро.

По материалам Интерфакс
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