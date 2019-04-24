Приватбанк улучшил до 12,8 млрд грн оценку прибыли за 2018, выплаты топам выросли в три раза

Согласно отчетности ПриватБанка, по итогам 2018 года он задекларировал прибыль 12,8 млрд грн (тогда как ранее отчитывался о прибыли 11,7 млрд грн за указанный период), из которых 11,5 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов для акционера (государству в лице Министерства финансов).

Кроме того, ПриватБанк улучшил оценку финрезультата за 2017 год: на данный момент он констатирует прибыль 378 млн грн, тогда как ранее информировал об убытке 23,9 млрд грн.

Напомним, Приватбанк заявлял, что в I квартале 2019 года он получил 7 млрд грн прибыли и ожидает положительный финрезультат по итогам всего 2019 года на уровне более 10 млрд грн.

Заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук констатировала, что около половины процентного дохода банка генерируют гособлигации, полученные в ходе национализации.

По оценкам Приватбанка, на конец 2018 года “обоснованно возможное” ослабление курса гривны к доллару на 20% могло бы принести ему убытки на 110,6 млрд грн, а укрепление гривны к доллару на 5% принесло бы прибыль 2,66 млрд грн.

По данным банка, за 2018 год вознаграждение членов его наблюдательного совета и правления состояла из заработной платы, отчислений в пенсионный фонд и других краткосрочных выплат в общей сумме 123 млн грн (за 2017 год – 44 млн грн).

На конец 2018 года Приватбанк оценивал объем кредитов, связанных с бывшими акционерами, на сумму 212,8 млрд грн (на конец 2017 года – 185,6 млрд грн).