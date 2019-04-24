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Ирак и Siemens подписали энергетическую "дорожную карту" на $14 миллиардов

Ирак и Siemens подписали энергетическую "дорожную карту" на $14 миллиардов

В Берлине во вторник подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Ирака и немецким энергетическим концерном SiemensAG.

Церемония состоялась перед пресс-конференцией канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди.

«Меморандум является “дорожной картой” по развитию энергетики Ирака… Документ – лишь первый шаг, который откроет путь к крупным проектам в Ираке», – сказала Меркель.

Адиль Абдул-Махди в свою очередь отметил, что реализация “дорожной карты” развития энергетики в его стране оценивается всего в 14 млрд долларов.

Стоит отметить, что речь идет о проекте строительства электростанций мощностью 11 гигаватт в Исламской республике. Главным конкурентом Siemens является американская компания General Electricics (GE), которая имеет поддержку правительства в Вашингтоне.

На переговорах главы правительств также обсудили аспект безопасности. Меркель напомнила, что Германия годами была активно задействована в Ираке, выделила 1,7 млрд евро по программе развития страны, приняла большое количество беженцев и занимается подготовкой сил безопасности страны.

Канцлер также подтвердила поддержку территориального суверенитета Ирака, включая населенные курдами регионы. «Берлин интенсивно сотрудничает с регионом Ербиля, однако считает его частью территории Ирака, так будет и в дальнейшем», – заверила Меркель.

Абдул-Махди со своей стороны назвал отношения между Эрбилем и Багдадом «замечательными», хотя и признал наличие «открытых проблем, оставшихся в наследство».

По материалам УКРИНФОРМ
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