Украинские ценные бумаги принесли их владельцам 53,8% годовых - эксперт

Украинские VRI-варранты (ценные бумаги) принесли их владельцам с октября 2018 года 53,8% годовых.

“Именно эти облигации стали одной из лучших инвестиций в мире за последние полгода”, – об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, стоимость соответствующих ценных бумаг за последние три года выросла более чем вдвое.

“С начала торговли VRI-варрантами на бирже – февраль 2016 года, их стоимость уже выросла более чем в два раза”, – резюмировал Компаниец.