В WhatsApp для Android тестируют биометрическую идентификацию

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WhatsApp работает над внедрением биометрической аутентификации для телефонов Android. Последняя бета-версия программы в Google Play Store демонстрирует эту разработку во всей красе.
Сообщается, что включение биометрической аутентификации на Android блокирует снятие скриншотов. Из описания ясно, что при запущенной проверке биометрии для запуска программы система требует авторизованный отпечаток пальца, и одновременно блокирует возможность снимать скриншоты экрана с чатами.
При этом пока не уточняется, будет ли в релизе именно такая схема работы. Причём ограничения касаются только устройств на Android. WhatsApp на iPhone уже поддерживает распознавание лиц, то есть просто другой аналог «биометрии». При этом делать скриншоты чатов никто не запрещает.
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