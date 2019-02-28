Как перезимовал рынок труда в Украине и где можно будет найти работу весной

Январский рынок труда отражал системную потребность компаний в определенных специалистах, а не сезонную. Это далеко не самый активный месяц для работодателей и соискателей, считают в экспертно-аналитическом центре провайдера комплексных HR-решений HeadHunter Украина.

“Лидерские позиции по количеству предложений от работодателей в январе закрепились за сферами “Продажи”, “ИТ, телеком” и вакансии для молодых специалистов, – рассказывает его специалист Юлия Дрожжина. – Продолжает усиливаться спрос на кадры в сфере образования и науки”.

Можно предположить, что систематический прирост доли вакансий в данной отрасли связан с постепенно растущим спросом на нянь и гувернанток. А это может быть следствием программы “Муниципальная няня”, запущенной с 1 января. Кроме того, на носу пробное ВНО (начнется 16 марта), а там – и настоящее, и выпускные классы традиционно нуждаются в репетиторах.

Меньшую активность в вопросе поиска новых сотрудников проявляли работодатели в сферах “Строительство”, “Логистика, транспорт”, “Рабочий персонал” (сантехники, разнорабочие, швеи). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметный прирост в количестве вакансий зафиксирован в профсферах “Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал», «Медицина, фармацевтика», «Развлечения, масс-медиа”.

“Повышение спроса на представителей последней отрасли может быть связано с активными предвыборными кампаниями”, – считает Юлия Дрожжина.

Снизилось количество вакансий рабочих специальностей, строителей, транспортников/логистов, менеджеров по продажам и работников сферы безопасности.

Кстати о репетиторах: с недавних пор педагоги, дают частные уроки, обязаны декларировать свои доходы. Налоговую декларацию следует подавать ежегодно до 1 мая, оплачивать налоги – до 1 августа. Доходы облагаются налогом в 18%, плюс военный сбор 1,5%. За опоздание штраф – 20% неуплаченной суммы вклада. Если репетитор не регистрировался как физлицо-предприниматель, он должен включить дополнительные доходы он должен включить дополнительные доходы к общим годовым облагаемым.

Вот уже второй месяц увеличенную помощь получают безработные. Для тех, кому выплаты назначают с учетом страхового стажа и зарплаты, они выросли с 1440 грн до 1630 грн, в других – с 544 до 610 грн. Максимальный размер пособия не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января – 7684 грн).

Зарплатная статистика

По данным Госслужбы статистики, среднемесячная номинальная зарплата украинца за 2018 выросла на 24,8%, а потребительские цены – всего на 10,9%. Доходы росли вдвое быстрее, чем цены. По сведениям официальной статистики, среднемесячная зарплата по Украине в 2018 году составила 8865 грн, в Киеве – 13 897 грн (похожие цифры приводят и аналитики work.ua), в Киевской области – 9447 грн.

Ранее экономические эксперты объясняли, что этот процесс вполне закономерен: не только цены будут равняться на европейские, но и зарплаты. Однако Игорь Гарбарук, международный эксперт и член “Экономического дискуссионного клуба”, считает, что радоваться показателям рано, а данные статистики вызывают у него недоумение.

“Согласно им, при росте зарплат более 24% увеличение розничного товарооборота составляет всего 6,1%. Корреляции между показателями нет, а такого быть не может. Если доходы растут, растут покупательная способность и товарооборот”, – говорит он.

Показатель роста товарооборота не может быть ниже показателя потребительской инфляции. И она в реальности гораздо выше, чем 10%, убежден экономист.

“Минимум 21-22%”, – дает свою оценку Гарбарук.

Для понимания, как растет средняя зарплата в стране, Игорь Гарбарук советует обращаться к данным Пенсионного фонда.

“Госслужба статистики отслеживает в основном данные крупных компаний, их же цифры ложатся в основу исследований порталов поиска работы, – объясняет экономист. – А ПФУ учитывает также зарплаты сотрудников малых предприятий – его цифры ближе к истине”.

Разница в расчетах Госкомстата и ПФУ действительно есть, но небольшая. По данным фонда, на 15 января средняя зарплата по Украине составила 8137 грн.

Важное условие роста наших зарплат – инвестиции в экономику. А они, по словам Гарбарука, по сравнению с прошлым годом сократились на $200 млн (с $ 2,4 млрд). При этом работники перечислили семьям в 2018 году $ 11 млрд и по прогнозу в 2019-м заработают $ 12,9 млрд.

“Неплохо было бы разработать программу привлечения этих средств для возвращения гастарбайтеров на родину. Например – предложить им вложить заработки в бизнес в Украине на льготных условиях, вместо проедания этих денег”, – рассуждает Гарбарук.

Напомним, недавно Кабмин утвердил стратегию преодоления бедности на 2019 год. В планах чиновников – запустить госреестр вакансий, субсидировать появление рабочих мест на предприятиях и трудоустроить сельское население.

Также ранее стало известно, сколько в Украине безработных. По данным Госстата, в январе 2019 года количество безработных выросло по сравнению с декабрем-2018.

Татьяна Негода