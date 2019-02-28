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Облгазы незаконно доначислили украинцам до 10% потребленного газа за декабрь-январь - регулятор

Облгазы незаконно доначислили украинцам до 10% потребленного газа за декабрь-январь - регулятор

В течение декабря 2018 – января 2019 года облгазы доначислили потребителям 5-10% потребленного газа за «приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям».

Такие доначисления осуществляли облгазы Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областей.

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«В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе составили около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 НКРЭКУ приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов», – сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Она напомнила, что НКРЭКУ инициировало проверку облгазов, которая начнется в начале марта и продлится 5 дней. В ходе проверки будут анализировать, правильно ли облгазы рассчитывали счета украинцам, а в случае выявления нарушений такие компании будут наказывать.

По материалам hromadske.tv
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