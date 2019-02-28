Raiffeisen Bank обвинили в отмывании денег. Акции банка обвалились

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Акции Raiffeisen Bank International резко снизились во вторник, после того как сайт Addendum.org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения банка в отмывании денег.
Об этом сообщает Рейтер.
Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с возможным отмыванием средств.
Получить комментарии австрийских прокуроров, которые занимаются экономическими преступлениями, не удалось.
Акции австрийского банка подешевели на 10% к 14:00.
Raiffeisen Bank также упоминается в расследовании журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В расследовании утверждается, что инвестиционная компания “Тройка Диалог” российского бизнесмена Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 оффшорных фирм, через которую выводила деньги из России и перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты.
Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, оцениваются в 4,6 млрд долларов, пишет РБК. Посредниками этих операций названы Raiffeisen Bank, Citigroup Inc. и Deutsche Bank.
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