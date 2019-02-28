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Пинчук скупает акции нефтегазовой компании Новинского

Пинчук скупает акции нефтегазовой компании Новинского

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук покупает акции британской нефтегазовой компании Regal Petroleum, которая имеет активы в Украине. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации издания, Пинчук пытался купить Regal Petroleum еще в 2011 году. Для получения полного контроля над Regal Petroleum Пинчук должен договориться с бизнесменами Вадимом Новинским и Андреем Клямко, которым принадлежит 52% акций компании.

Regal Petroleum основана в 1996 году. Она подконтрольна входящей в группу “Смарт-холдинг” Вадима Новинского компании Smart Energy и разрабатывает месторождения в Полтавской и Харьковской областях.

На сегодняшний день акции Regal Petroleum котируются на бирже AIM при Лондонской фондовой бирже.

По материалам Дело
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