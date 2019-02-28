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Штурвал и фары с 3D-эффектом: показали самый маленький электромобиль (фото)

Штурвал и фары с 3D-эффектом: показали самый маленький электромобиль (фото)

Автопроизводитель Smart покажет на Женевском автосалоне самый маленький электрический кабриолет Smart Forease +.

Крыша автомобиля покрыта влагостойкой оранжевой тканью, которую можно снять. Также машина будет иметь большие передние фары и задние фонари с 3D-эффектом. Оснастили электрокар вогнутыми аэродинамическими колесными дисками.

В машине нет заднего и бокового стекла. Это обеспечит владельцам Smart Forease + чистый опыт вождения – считают разработчики.

В салоне нового Smart два сиденья, обитые натуральной кожей и микрофиброй. Электромобиль также получил руль в форме штурвала самолета.

Силовая установка машины построена на платформе серийного Smart EQ Fortwo. Она состоит из 82-сильного электродвигателя и литий-ионной батареи емкостью 17,6 кВт/ч. Электрокар может разгоняться до 130 км/ч. Запас хода – 160 км.

По материалам Газета по-Украински
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