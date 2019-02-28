За 2 года украинцы потратили на ОСАГО более 50 млн грн

На протяжении 2017 и 2018 гг. было проведено 729 тендеров по закупкам услуг обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), в результате которых было заключено страховых договоров на 51 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ). По информации Бюро, в 2017 году на 354 тендерах заключили договора ОСАГО на 21 млн грн, в 2018 году — 375 тендеров и договоров на 30 млн грн.

Как отметили в МТСБУ, в течение двух лет в тендерах по ОСАГО приняли участие 44 страховые компании. В целом, согласно тендерным заявкам, в 2017 году госпредприятия планировали застраховать 38,6 тыс. единиц автотранспорта (0,56% от общего количества обеспеченных транспортных средств в течение этого периода) и 43,7 тыс. единиц (0,66%) — в 2018 году.

Максимальное количество участников в одном тендере составило: в 2017 году — 14 страховых компаний (СК), в 2018 — 9 СК. В среднем на один тендер приходилось 2,6 участника в 2017 году и 2,0 участника в 2018 году. Средний показатель количества участников в тендере за два года — 2,26. Это близко к среднему показателю — 2,34 по всей системе PROZORRO.