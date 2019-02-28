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Скай Банк изменил процентные ставки по бонусу к депозиту

Скай Банк изменил процентные ставки по бонусу к депозиту “Срочные вклады”.

В связи с изменениями срок вклада и ставка выглядят следующим образом:

  • 3 мес (92-121 дней) – 15,00%*,
  • 6 мес (183-212 дней) – 16,00%*,
  • 9 мес (274-303 дней) – 16,50%**,
  • 10 -11 мес (304-364 дней) – 20,00%**,
  • 12 мес (365 дней) – до 20,00%**,
  • 24 мес.(730 дней) – до 16,50%*.

Кроме того, вы можете получить бонус к депозиту у нас на портале.

Условия банка:

  • срок вклада: 3 мес – 24 мес;
  • минимальная сумма вклада: 30 000 грн;
  • в акции принимают участие все срочные вклады банка.

*В акции принимают участие новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих вкладов или предыдущий вклад закончился более 90 дней назад.

*Оформляются вклады через отделения Скай Банка.

*Указаны максимальные ставки при условии размещения средств на вкладе «Срочный с автопролонгацией».

**Указаны максимальные ставки при условии размещения средств на вкладе «Срочный растущий».

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По материалам Finance.UA
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