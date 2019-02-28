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Concord bank привел в Украину интернет-эквайринг от Apple Pay

Теперь все собственники онлайн-бизнесов могут быстро подключить платежи Apple Pay к своему интернет-магазину или платежному сервису. А их клиенты больше не будут вводить длинные карточные реквизиты каждый раз при оплате товара. Вся оплата превратится в одно касание FaceID или TouchID

Чтобы быстро подключиться, достаточно оставить заявку здесь.

Уже каждый пятый украинец – пользователь айфона. Конкорд банк вторым банком после Приват банка и первым из негосударственных банков, запустил опцию интернет-эквайринг от Apple Pay.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Это быстрый и удобный способ оплаты товаров или услуг на вашем сайте для владельцев устройств Apple ( iPhone, iPad, Apple Watch и последние MacBook). Пользователи один раз сохраняют свои банковские карты в Apple Wallet и далее совершают покупки в приложениях и браузере Safari без ввода платежных данных, одним касанием через TouchID или FaceID.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Ваш клиент один раз добавляет карту в Wallet от Apple Pay;
2. Выбирает товар на сайте и под товаром нажимает «оплатить с помощью Apple Pay» ;
3. Вместо ввода реквизитов карты, клиент подтверждает платеж TouchID или FaceID. Либо вводом пароля
4. Оплата успешна!

Данные банковских карт не хранятся в устройствах и никуда не передаются при оплате

КАК ПОДКЛЮЧИТСЯ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Процедура подключения – бесплатна, занимает минимум времени.

Для подключения просто оставьте контактные данные здесь и в течение минуты с вами свяжется менеджер Конкорд банка для уточнения данных

А подключиться к стандартному интернет-эквайрингу можно здесь.

По материалам КОНКОРД КО №3
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