Concord bank привел в Украину интернет-эквайринг от Apple Pay

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Теперь все собственники онлайн-бизнесов могут быстро подключить платежи Apple Pay к своему интернет-магазину или платежному сервису. А их клиенты больше не будут вводить длинные карточные реквизиты каждый раз при оплате товара. Вся оплата превратится в одно касание FaceID или TouchID
Чтобы быстро подключиться, достаточно оставить заявку здесь.
Уже каждый пятый украинец – пользователь айфона. Конкорд банк вторым банком после Приват банка и первым из негосударственных банков, запустил опцию интернет-эквайринг от Apple Pay.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Это быстрый и удобный способ оплаты товаров или услуг на вашем сайте для владельцев устройств Apple ( iPhone, iPad, Apple Watch и последние MacBook). Пользователи один раз сохраняют свои банковские карты в Apple Wallet и далее совершают покупки в приложениях и браузере Safari без ввода платежных данных, одним касанием через TouchID или FaceID.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Ваш клиент один раз добавляет карту в Wallet от Apple Pay;
2. Выбирает товар на сайте и под товаром нажимает «оплатить с помощью Apple Pay» ;
3. Вместо ввода реквизитов карты, клиент подтверждает платеж TouchID или FaceID. Либо вводом пароля
4. Оплата успешна!
Данные банковских карт не хранятся в устройствах и никуда не передаются при оплате
КАК ПОДКЛЮЧИТСЯ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
Процедура подключения – бесплатна, занимает минимум времени.
Для подключения просто оставьте контактные данные здесь и в течение минуты с вами свяжется менеджер Конкорд банка для уточнения данных
А подключиться к стандартному интернет-эквайрингу можно здесь.
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