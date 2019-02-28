Реалии безвиза: за что и как часто украинцам отказывают в праве въезда в ЕС

Европейское агентство границ и береговой охраны Frontex 20 февраля опубликовало свой ежегодный “анализ рисков”, в котором европейские пограничники анализируют главные миграционные тенденции предыдущего года и определяют приоритетные сферы внимания на следующий год. Это важный документ, данные которого, в частности, использует Европейская комиссия, изучая соблюдение условий безвизового режима, поэтому стоит знать, какой именно портрет Украины рисует Frontex в своем анализе.

Наша страна занимает в нем довольно существенное место, фигурируя в выкладках о таких показателях, как отказ во въезде, нелегальное пребывание, подделка документов, реадмиссия. К сожалению, по некоторым из них у нас – печальное первенство.

Начнем с наиболее поразительной цифры.

По версии Frontex, Украина второй год подряд занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгена (здесь стоит добавить, что из-за различных подходов к обработке данных Евростат дает несколько иную картину, где Украина в 2017 году занимала третье место после Марокко и Албании, но это отдельная тема).

Так или иначе, в 2018 году, по версии Frontex, количество отказов возросло аж на 55% – 57 593 отказа против 37 114 в 2017 году.

Фактически, три из десяти отказов на границах ЕС – украинские.

Попробуем разобраться, кто, где и почему не пускает граждан Украины в ЕС и насколько серьезные последствия это может иметь для безвизового движения.

Абсолютное большинство отказов, примерно 53 тысяч, было выдано на наземной границе Евросоюза, преимущественно на польском участке. На воздушное и морское сообщение со всеми странами ЕС и Шенгена пришлось лишь примерно 4500 отказов.

Причем на наземной границе не только больше отказов, но их и получают чаще.

Это хорошо видно на примере Польши. Если взять общее количество въездов в Польшу через украинско-польскую границу гражданами Украины в 2018 году (9,5 млн), то получается, что на польском участке наземной границы отказывали во въезде в 1 из 215 случаев (примерно 0,5%). В аэропортах не пускали значительно реже – меньше одного отказа на тысячу, или 0,1%. И эта доля в прошлом году даже снизилась – в то время как на наземной границе число недопусков росло.

Главных причин недопуска украинцев через границу ЕС две: на первом месте – отсутствие надлежащих документов, подтверждающих цель визита и условия пребывания (22,7 тысячи отказов), на втором – “отсутствие достаточных средств к существованию”, то есть финансового обеспечения (15,6 тысячи отказов).

Стоит отметить, что вторая причина – не всегда вина украинских путешественников.

Пограничники некоторых стран ЕС иногда требуют продемонстрировать наличные средства и не принимают в качестве подтверждения средства на карте – хотя Шенгенский кодекс ЕС дает путешественникам такое право. Особенно этим славится Кипр, который регулярно необоснованно отказывает во въезде гражданам Украины. К сожалению, такая же проблема порой возникает и на польской наземном границе. Поэтому стоит особенно внимательно относиться к подтверждению средств на карте, например запастись перед выездом чеком из банкомата, желательно – на английском языке, а на Кипр все-таки взять наличные или даже выбрать для путешествия другую страну.

Еще три фактора – отсутствие действующей визы или вида на жительство (это – случаи, когда человек едет не с “биометрикой”, а с паспортом без чипа), исчерпание разрешенных 90 дней пребывания и запрет въезда в Шенген за предыдущие нарушения – стали причиной по 5 тысяч отказов каждый. Существует также разнообразный спектр менее частых конкретных нарушений, вроде путешествия без загранпаспорта или попыток “обнулить” свою негативную историю, придя на границу с новым паспортом без отметок.

Насколько серьезен масштаб таких нарушений для ЕС и будут ли в связи с этим европейские страны рассматривать Украину как миграционную угрозу и угрозу для безопасности?

Ответ где-то посередине – ситуация тревожная, но паниковать еще рано.

Против Украины играют такие факторы, как высокий темп роста отказов во въезде и высокая доля граждан Украины среди всех лиц, которым было отказано на границе со странами ЕС. В частности, рост этого показателя на 50% является одним из формальных критериев, позволяющих запуск механизма приостановления безвизовых режимов.

Однако, поместив эти данные в общий контекст миграционных потоков между Украиной и ЕС, мы увидим, что угроза стоит не так уж и остро.

Во-первых, Украина давно является одной из наиболее тесно связанных с ЕС третьих стран. Ежегодно ее граждане около 20 млн раз пересекают границы стран ЕС и Шенгена, мы уже не первый год является лидером по количеству новых видов на жительство, выданных в ЕС. Больше поездок – больше отказов. Это нормально.

Во-вторых, 2018-й стал лишь первым полностью безвизовым годом. Рост отказов в такой ситуации был ожидаемым, ведь огромное количество путешественников теперь обходят консульские “фильтры” Шенгена, которые, например, в последнем “визовом” 2016 году еще на этапе получения визы остановили до 3,2%, или 45,8 тысячи заявителей. К тому же в 2016 году еще 27,7 тысячи отказов было выдано на границе. На этом фоне рост на 30 тысяч отказов за два года выглядит естественным.

В-третьих, ЕС уже продемонстрировал готовность к диалогу в случае превышения определенных миграционных показателей на примере Грузии, которая имела очень серьезные проблемы с фейковыми просителями убежища в 2017-2018 годах.

Главное – готовность властей страны к “работе над ошибками”.

Наконец, показатель отказов во въезде – не единственный, который мониторят в Еврокомиссии. Вопросы нелегального пребывания и просителей убежища, возможно, даже более чувствительны для ЕС. По первому мы показали умеренный рост на 11%, но здесь в нашу пользу работает тот факт, что большинство украинцев, которые превысили сроки пребывания в ЕС, возвращаются домой добровольно, и их обнаруживают уже при возвращении на границе, а не во время незаконного пребывания. По числу ищущих убежища в ЕС Украина уже несколько лет демонстрирует стабильное снижение, а сотрудничество с Украиной в сфере реадмиссии признано ЕС одним из наиболее эффективных.

Так что повышение уровня отказов во въезде пока не представляет непосредственной угрозы для безвизового режима. Однако украинская власть должна уже сейчас работать над тем, чтобы этот показатель в следующем году если не снизился, то хотя бы остался постоянным или вырос незначительно. Главный способ достичь этого – эффективное информирование.

Часть людей нарушает правила не намеренно, а по незнанию. Поэтому основные правила подготовки к поездке по безвизу должны продолжать звучать и висеть на всех возможных площадках, от остановок транспорта до телевидения, от школ до центров занятости.

В конце концов, это в интересах не только страны и всех путешественников, но прежде всего тех нескольких тысяч человек, рискующих стать “частью статистики” уже в этом году, получив отказ во въезде при пересечении границы с Евросоюзом.

Павел Кравчук