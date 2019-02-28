Межбанк: прогнозируемый курс доллара на понедельник - в пределах коридора 26,70-26,90 гривен.

В понедельник на валютном рынке мы ожидаем достаточно большой объем операций и активизацию участников межбанка.

Основными причинами роста объемов сессии будут начало периода покупки валюты под репатриацию дивидендов “дочками” иностранных компаний (первая декада каждого месяца) и “короткая” рабочая неделя (пятница – 8 марта, и наш рынок работать не будет). Компании активизируются в части своих внешнеторговых сделок, чтобы потом “не зависнуть” с расчетами и товарами на три дня выходных.

Также повлияют на поведение рынка график вливаний в банковскую систему поступлений возмещений НДС на счета экспортеров (эти суммы уже сокращаются, так как основные перечисления были сделаны концом прошлого месяца) и состояние ликвидности финучреждений. Коррсчета банков на утро понедельника еще резко просели сразу на 5,4 млрд гривен — до 44,2 млрд, что сокращает возможности для спекулятивных атак на нацвалюту. Поможет гривне и снижение котировок на наличном рынке, где постепенно увеличивается объем сдачи валюты гражданами накануне 8 марта, что позволяет финансистам занижать котировки приема валюты.

Спекулянты продолжат сегодня работать в режиме «в две стороны», но при благоприятной ситуации — сыграют и “на понижение”, чтобы покачать курс.

В целом, мы прогнозируем на понедельник курс доллара в пределах коридора 26,70-26,90 гривен.

Нацбанк при излишке предложения валюты опять будет выходить на межбанк в «анонимном» формате интервенции по скупке доллара через Matching.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 26,70- 26,80 и продажа 26,84-27,10 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,75-26,85 гривен и продажа 26,8640-26,95 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,82 / 26,85

евро – 30,57 / 30,58

российский рубль – 0,407 / 0,408

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