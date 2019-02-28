В феврале цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились (инфографика)

В феврале 2019 года в Киевских новостройках средняя стоимость 1 квадратного метра составила 24 308 грн. Относительно января средняя стоимость уменьшилась на 1,1%.

Об этом сообщает Столичная недвижимость.

Средние цены уменьшились в таких районах: в Голосеевском – на 3,5%, Деснянском – на 0,5%, Подольском – на 3,7% и Соломенском – на 4,4%. В то же время в Оболонском и Дарницком цены увеличились.

В этот период к продаже предлагались квартиры 76 операторами в 222 ЖК. Из них 40% – новостройки комфорт-класса, 26% – эконом-класса, 24% – бизнес-класса и 10% – премиум-класса.

Цены по классам первичной недвижимости в феврале составляли: