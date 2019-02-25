Как не переплатить за онлайн-кредит

Онлайн-кредиты на карту — отличный способ быстро решить внезапные финансовые трудности. Но, как и за любой товар или услугу, за них можно переплатить.

Finance.ua собрал правила, следуя которым можно избежать лишних трат при онлайн-кредитовании.

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