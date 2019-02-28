Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу и современные технологии более 3 млрд грн.
Такой тезис во время своего выступления на Украинском энергетическом форуме озвучил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.
Читайте также: Долг Газпрома перед Нафтогазом увеличился почти на 200 млн долларов
Как отметил эксперт, именно благодаря системным инвестициям и современным технологиям за 4 года компании удалось увеличить добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб. м до более 1,6 млрд куб. м газа
“В течение этих лет наша компания системно инвестировала в разведку и бурение, строительство наземной инфраструктуры, привлечение современного оборудования. Общий объем инвестиций за 6 лет – порядка 10 млрд грн” – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с отключениями света: в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемыВчера, 08:00 - 2060 18
"Северный поток-2": Климкин спрогнозировал новую газовую войнуВчера, 10:00 - 19116 7
В прошлом году государство оплатило почти 38 000 больничных днейПозавчера, 15:00 - 433 5
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 2092 4
Рекрутеры посоветовали, когда не стоит менять работуПозавчера, 16:00 - 4311 4
"Северный поток-2": Климкин спрогнозировал новую газовую войнуВчера, 10:00 - 19116 7
Автомобили, которые украинцы сдают на утилизацию (инфографика)Вчера, 21:00 - 3265
В феврале продажи новых авто снизились: какие марки выбирают украинцыВчера, 16:00 - 3173
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 2092 4
Bloomberg посчитал, как за последние годы подорожали смартфоны самых известных брендов (инфографика)Вчера, 11:00 - 1228
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 1415 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1100 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 983 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1818
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5592 4