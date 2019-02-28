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ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу и современные технологии более 3 млрд грн

ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу и современные технологии более 3 млрд грн

ДТЭК Нефтегаз в 2019 году инвестирует в добычу и современные технологии более 3 млрд грн.

Такой тезис во время своего выступления на Украинском энергетическом форуме озвучил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

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Как отметил эксперт, именно благодаря системным инвестициям и современным технологиям за 4 года компании удалось увеличить добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб. м до более 1,6 млрд куб. м газа

“В течение этих лет наша компания системно инвестировала в разведку и бурение, строительство наземной инфраструктуры, привлечение современного оборудования. Общий объем инвестиций за 6 лет – порядка 10 млрд грн” – отметил он.

По материалам 112
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