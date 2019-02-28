В правительстве разъяснили, по каким нормам следует платить за газ

Потребители должны платить за потребленный газ по тем нормам, которые установил Кабинет министров, а именно до 3,28 кубометров газа.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

“Платить нужно по тем нормам, которые установлены Кабинетом министров”, – отметил министр.

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По его словам, на следующем заседании КМУ правительство рассмотрит вопрос “наведение порядка в этой сфере”.

При этом он добавил, что решить проблему учета газа может полное обеспечение населения счетчиками газа, однако этот вопрос затягиваются из-за решения парламента растянуть этот процесс на три года.

Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 куб. м до 3,28 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.