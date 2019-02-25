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Кабмин снова изменил нормы потребления газа для населения

Кабмин снова изменил нормы потребления газа для населения

Правительство в очередной раз переписало нормы потребления природного газа для населения. Само решение было принято без предварительного анонса и даже не было включено в повестку вчерашнего заседания Кабмина. Его принимали «с голоса», чтобы не привлекать лишнего внимания.

Как следует из утвержденного документа, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб. м на человека.

Как считают участники рынка, сугубо косметическое изменение имеет исключительно технический характер, чтобы обойти решение Окружного административного суда Киева, который приостановил действие нормы в 3,29 куб м.

«Это уже второе изменение норм потребления за последний месяц. Кабинет Министров в очередной раз нарушил процедуры согласования регуляторных актов. Обнародование нового постановления по нормам потребления газа для потребителей без счетчиков менее, чем через месяц после обнародования предыдущего постановления дискредитирует государственное регулирование вообще. Оно имеет целью просто обойти судебное решение», – рассказал эксперт энергетического рынка.

По материалам УБР
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