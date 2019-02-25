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Турчинов заявил о миграционных цунами из Украины

Турчинов заявил о миграционных цунами из Украины

Ежегодно выезжают на заработки за границу до 9 миллионов украинцев, а 3,2 миллиона уже постоянно работают за пределами страны. И только за год украинцев стало меньше на 252 тысячи из-за того, что умирает людей больше, чем рождается.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Всеукраинском форуме семьи в Киеве.

“В 2018 году в Украине родилось 335 тысяч младенцев, а ушло из жизни 587 тысяч наших соотечественников. То есть за год украинцев стало меньше на 252 тысячи. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается”, – рассказал Турчинов.

Он добавил, что согласно статистике, за прошлый год рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим 2017 годом. В то же время количество прерванных беременностей, только по официальным данным, ежегодно составляет более 100 тысяч.

“Добавьте к этим цифрам миграционные волны, нет, цунами, вымывающие из Украины огромные интеллектуальные и трудовые ресурсы. До 9 миллионов украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу. А 3,2 миллиона уже постоянно работают за пределами страны, и большинство из них не планируют возвращаться на Родину”, – подчеркнул он.

По материалам УНН
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