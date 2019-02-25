День финансов, 28 февраля: акции Apple в Украине, новые нормы потребления газа, причины отказа в субсидии

Четверг, 28 февраля. О том, как экономят украинцы, почему могут отказать в субсидии, и сколько стран можно посещать без виз.

Акции Apple в Украине. 25 февраля 2019 года вступили в силу изменения правил центрального депозитария, благодаря которым на рынок ценных бумаг Украины впервые вводятся акции Apple. Сейчас акции компании находятся в Украине на счету у профессионального участника. Начата процедура получения разрешения от НКЦБФР на допуск к обращению на украинском фондовом рынке.

Отказали в субсидии? В КГГА объясняют почему. По словам пресс-службы, чаще всего отказать в субсидии могут из-за долга по коммунальным больше чем за 2 месяца. Также из-за того, что неправильно заполнили заявление на субсидию или декларацию о доходах и расходах. Третей причиной называют неуплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

НБУ планирует ограничить использование наличных. На сайте НБУ размещен проект постановления, который предполагает снижение предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с нынешних 50 тыс. грн до 15 тыс. грн. Нацбанк надеется, что это поможет уменьшить тенизацию экономики и больше развивать безналичный сегмент.

120 “безвизовых” стран для украинцев. В МИД Украины заявляют, что уже более чем в 120 стран мира украинцы могут въезжать по “безвизу”. “Мы активно работаем над тем, чтобы количество стран, куда сможет путешествовать гражданин Украины без виз, росло”, – комментирует министерство. Сообщается, что в ближайшее время запланированы дополнительные консультации с Мексикой.

Новые нормы потребления газа для украинцев. Правительство в очередной раз переписало нормы потребления природного газа для населения. Теперь норма для человека, у которого газовая плита и нет счетчика, 3,28 куб м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб м. По мнению участников рынка, такое изменение имеет исключительно технический характер, чтобы обойти решение Окружного административного суда Киева, который приостановил действие нормы в 3,29 куб м.

На чем экономят украинцы. В Украине только 3% населения не жалеют денег на покупки и услуги. 92% граждан экономят на своих расходах. Research & Branding Group провела исследование, которое показало, что начиная с 2014 года украинцы начали больше экономить на еде, образовании, связи, проезде, лечении, одежде, отпуске и коммунальных расходах. В 2014 году не жалели деньги на покупки и услуги 18%.