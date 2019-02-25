На чем экономят украинцы (инфографика)

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В Украине 92% граждан экономят на своих расходах. Только 3% по состоянию на январь 2019-го не жалеют денег на покупки и услуги. В 2014-м таких было 18%.
На одежде и обуви экономят больше людей – 51% украинцев. 46% экономят на отдыхе, 41% – на продуктах, 37% – на коммунальных расходах, а 33% – на лечении, свидетельствуют результаты исследования Research & Branding Group.
Еще 18% экономят на транспорте, 17% – на связи и 12% – на образовании.
“За 5 лет, когда компания начала соответствующее исследование, по всем категориям расходов без исключения украинцы начали экономить. По сравнению с мартом 2014-го тех, кто начал экономить на еде, стало больше на 4%, на образовании – на 5%, на связи – на 7%, на проезде – на 8%, лечении, одежде и обуви – на 13%, отдыхе и отпуске – на 21% и на коммунальных расходах – на 22%. Начиная с 2014-го больше экономить украинцы начали на транспорте, коммуналке и отпусках”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
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