Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)

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В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об увеличении налога на доходы в зависимости от уровня доходов. Представители бизнеса выступили против увеличения налоговой нагрузки для добросовестных плательщиков.
Законопроект №10066 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения прогрессивной шкалы налогообложения при уплате налога на доходы физических лиц)” опубликован на сайте Рады, его зарегистрировали 19 февраля.
Законопроектом предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой налога 48%.
В пояснительной записке говорится, что ставки налога на доходы физических лиц в Европе значительно выше, чем 18% в Украине. Максимальный налог на доходы физических лиц, который платится во Франции, составляет 75 %, в Канаде – 50 % и в Норвегии – 39 %.
Авторы законопроекта предлагают “для восстановления социальной справедливости” ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц по принципу “богатый платит больше”.
Представители бизнеса заявили, что не поддерживают введение прогрессивной шкалы налогообложения и увеличения налоговой нагрузки для добросовестных плательщиков.
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