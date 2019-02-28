В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют

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Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщило, что в 2018 году зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег при помощи криптовалют. Этот показатель в 10 раз выше, чем в 2017 году.
Об этом сообщает The Mainichi.
Несмотря на столь стремительный рост, отмывочные операции по-прежнему осуществляют в основном банки. Всего в прошлом году было зафиксировано 417 000 подозрительных транзакций. При этом лишь в 1,7% случаев использовалась криптовалюта.
Для повышения эффективности обнаружения подозрительной активности в финансовой сфере NPA намерена задействовать решения на основе искусственного интеллекта.
Отметим, что криптовалюты в Японии со временем становятся все популярнее. Например, в торговых операциях с биткоином японская иена стала использоваться чаще, чем американский доллар.
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