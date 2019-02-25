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В Германии каждый пятый кредит выдается онлайн

В Германии каждый пятый кредит выдается онлайн

Жители ФРГ в Интернете не только покупают, играют или бронируют отели, но и все чаще оформляют кредиты. На сегодняшний день каждый пятый заем в стране оформляется онлайн.

Об этом пишет Berliner Morgenpost, ссылаясь на данные Немецкой банковской ассоциации BFACH.

В 2018 году банки предоставили домохозяйствам 5,8 млрд евро, на 20% больше, чем в 2017-м. «Чем больше рынки сбыта переходят в Интернет, тем больше потребители ожидают там возможностей финансирования», – отметил Ян В. Вагнер, генеральный директор BFACH.

Сегодня у любого, кто хочет взять кредит, есть на выбор несколько вариантов. Например, существуют так называемые мгновенные кредиты, кредиты с погашением в рассрочку и др.

Потребитель все больше отдает предпочтение онлайн-кредиту. Что не удивительно, так как такой способ заимствований имеет ряд преимуществ:

  • Будет максимально обеспечен индивидуальный подход. Банковский служащий подберет для клиента именно то, что ему необходимо.
  • Не нужно долго ждать с ответом. После ввода всех необходимых данных потребитель сразу получит всю интересующую его информацию: дату и время кредитования, его условия, согласие банка в финансировании или отказ.
  • Условия кредитования «на виртуальной площадке» всегда более выгодны, чем в отделении банка. Это связано с оптимизацией расходов банка посредством работы с клиентами онлайн.
  • У клиентов имеется возможность в режиме реального времени сравнивать условия разных банков по предоставлению займов.
По материалам Finance.UA
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