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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,207 млн и 27,070 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 31). Максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,92-26,93 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 52,277 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8600 – 3 600
26,8800 – 30 000
26,8800 – 5 000
26,8800 – 10 000
26,8900 – 10 000
26,8900 – 35 000
26,9000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9389 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8687 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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