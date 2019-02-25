По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,207 млн и 27,070 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (36 и 31). Максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,92-26,93 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 52,277 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,0000 – 1 00026,9500 – 100 00026,9500 – 5 00026,8800 – 15 00026,8800 – 15 00026,8800 – 5 00026,8700 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8600 – 3 600

26,8800 – 30 000

26,8800 – 5 000

26,8800 – 10 000

26,8900 – 10 000

26,8900 – 35 000

26,9000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9389 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8687 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.