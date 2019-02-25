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Данилишин сообщил, на сколько уменьшилось количество банков за год

Данилишин сообщил, на сколько уменьшилось количество банков за год

Как сообщил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, в 2018 году банковский сектор Украины работал без существенных внешних или внутренних шоков.

Количество банков сократилось на пять единиц и по состоянию на конец 2018 года составляло 77 действующих банков.

Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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Также Данилишин отметил, что впервые за последние пять лет банковский сектор получил прибыль – 21,7 млрд. гривен, это произошло преимущественно за счет значительного снижения отчислений в резервы.

“Главным направлением активных операций коммерческих банков было кредитование физических лиц. Прирост чистых гривневых кредитов физическим лицам существенно опережал аналогичный прирост кредитов корпоративному сектору”, – отметил он.

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По материалам Finance.UA
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