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Эксперты пророчат Китаю стагнацию

Эксперты пророчат Китаю стагнацию

China Securities Journal со ссылкой на экспертов сообщает, что рост реального ВВП Китая, как ожидается, замедлится до 6,4% в 2019 г. с 6,6% в прошлом году.

Инвестиции в основной капитал вырастут на 7,25% в 2019 г., темпы роста увеличатся на 1,23 процентного пункта по сравнению с 2018 г.

Розничные продажи, как ожидается, увеличатся на 8,92% в номинальном выражении, темпы роста могут быть 0,13 процентного пункта ниже, чем в 2018 г.

Потребительские цены, вероятно, повысятся на 2,01%, темпы роста будут на 0,12 процентного пункта ниже, чем в 2018 г.

Цены производителей могут увеличиться на 1,40%, темпы роста сократятся на 2,13 процентного пункта.

В докладе также отмечается, что нынешняя политика финансовой поддержки и снижения налогов должна быть направлена на вытеснение неэффективных инвестиций, стимулирование предприятий к увеличению инвестиций в НИОКР и повышению конкурентоспособности, с тем чтобы содействовать промышленным преобразованиям и быстрому росту производительности труда.

По материалам Hubs
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