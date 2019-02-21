Xiaomi утроит количество магазинов в Европе

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Китайская компания Xiaomi намерена в ближайшее время в несколько раз увеличить количество собственных магазинов на территории Европы.
В конце 2018 года, как отмечается, у Xiaomi было менее 50 европейских салонов. Но уже к концу текущего года компания рассчитывает довести число точек продаж в Европе до 150 или более.
Таким образом, количество европейских магазинов Xiaomi в течение 2019-го вырастет как минимум в три раза. «Это большая цель для нас», — заявил старший вице-президент Xiaomi Ван Сян (Wang Xiang) в ходе выставки мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая проходит в испанской Барселоне.
Xiaomi, как и другие китайские поставщики смартфонов, активно развивает бизнес на европейском рынке. Если в четвёртом квартале 2017 года, по оценкам Canalys, компания удерживала 3,6% соответствующего сегмента, то в последней четверти 2018-го — уже 6,0 %.
В списке ведущих поставщиков смартфонов в Европе Xiaomi находится на четвёртом месте, уступая только Samsung, Apple и Huawei.
Кстати, в период с октября по декабрь включительно в Европе было реализовано 56,6 млн «умных» сотовых аппаратов. Это на 2,3 % меньше результата за последнюю четверть 2017 года, когда объём отрасли оценивался в 58,0 млн единиц.
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