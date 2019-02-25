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ЕС планирует выделить Украине до €50 миллионов на поддержку децентрализации

ЕС планирует выделить Украине до €50 миллионов на поддержку децентрализации

Европейский Союз выделит Украине до 50 млн евро для внедрения второй фазы программы «U-LEAD с Европой», соответствующее соглашение готовится к подписанию.

Об этом заявил вице-премьер-министр министр регионального развития Геннадий Зубко на встрече с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, сообщает портал Децентрализация.

«Благодарен европейским партнерам за системную поддержку децентрализации. Вторая фаза программы «U-LEAD с Европой» должна быть максимально активной, гибкой и эффективной, поскольку в новом этапе реформа, с одной стороны, будет иметь много вызовов и задач, с другой – ограниченное время на реализацию. Задача – создать все правовые условия для проведения местных выборов в 2020 году на новой административно-территориальной основе», – отметил Зубко.

Он уточнил, что основным фокусом второй фазы Программы будут региональная политика, в частности внедрение современной системы мониторинга и оценки регионального развития, поддержка сети агентств регионального развития; улучшение доступа граждан к административным услугам; обучение лидеров громад; поддержка инновационных инфраструктурных проектов в ОТО.

Вице-премьер-министр представил еврокомиссару результаты и достигнутый прогресс за 5 лет внедрения реформы. Со своей стороны, Хан отметил немалые успехи децентрализации в Украине, а также высокие темпы ее внедрения.

Программа «U-LEAD с Европой» совместно финансируется Европейским Союзом и его странами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией, поддерживает реформу децентрализации в Украине и её секторальные направления.

По материалам УКРИНФОРМ
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