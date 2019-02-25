Германия переживает строительный бум

В 2018 году строительная отрасль Германии росла рекордными темпами за последние 25 лет. Стремительному ее развитию способствовали инвестиции в жилье и инфраструктуру.

Об этом сообщает агентство ARD со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Экономический подъем отрасли в 2018 году, по подсчетам статведомства, составил 4,4%. Год стал пиковым со времени крупномасштабного строительства в 1994 году, после воссоединения земель в Федеративной Республике.

В прошлом году количество новых строительных заказов возросло на 10,1% – до 79,5 млрд евро. Только в декабре их число увеличилось на 10,35%, что не характерно для конца года. Общий объем декабрьских подрядов оценивается в 7,3 млрд евро.

Высокий годовой прирост отрасли обеспечили крупные объекты в мегаполисах. Особенно благоприятна ситуация в Берлине. Население столицы растет, соответственно, растет и спрос на жилье.

Развитие отрасли стимулировали государственные инвестиции в инфраструктуру. При финансовой поддержке государства и местных общин в Германии сооружают новые пути сообщения и реконструируют имеющиеся.

Благодаря низким процентным ставкам по кредитам и стабильным заработкам многие жители страны могут осуществить свою мечту – обзавестись собственным гнездышком.

Кроме того, частные инвесторы вкладывают все больше денег в рынок недвижимости ввиду отсутствия более привлекательных инвестиционных альтернатив.