Что необходимо знать юрлицу при открытии счета в иностранном банке - рекомендации Deloitte

Иностранные банки все чаще соглашаются открывать счета для украинских компаний, но они не прекращают обращать внимание на ряд факторов.

Об этом на втором Украинском Валютном Форуме сообщили Наталья Ульянова, партнер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине, руководитель практики комплексной трансформации бизнеса и Вера Савва, менеджер налогово-юридического департамента Deloitte в Украине, специалист по вопросам взаимодействия с иностранными банками.

Deloitte выделяет следующие факторы для украинских юридических лиц, которые влияют на открытие счета в банке за границей:

- компания не должна быть под санкциями. Сегодня ни один банк не работает с санкционными компаниями;

- компания не должна иметь связь или активы в Крыму;

- обязательным является наличие местных контрагентов (целесообразность открытия счета в конкретном банке). Например, если украинская компания имела бы контрагента в Швеции и хотела бы открыть счет в шведском банке, то это более вероятно, чем если украинская компания хочет открыть счет в шведском банке, а работает со странами Азии;

- существуют ограничения в отношении организационно-правовой формы компании (некоторые банки принимают только ООО);

- необходимо подтвердить источник происхождения средств;

- документы компании должны быть переведены на английский язык или локальный язык и должным образом легализированы.

Также эксперты Deloitte разъяснили процедуру открытия счета. И на что при этом необходимо обратить внимание:

1. Выбор банка. Подбор вариантов банков осуществляется с учетом основных целей компании, географии ее деятельности и т.д. Важно также соответствовать внутренней политике выбранного банка. Клиенты из Украины воспринимаются как high-risk. Необходимо точно определиться, почему именно в эту страну и в этот банк вы обратились. Что именно вы хотите получить.

2. Подготовка документов и информации. В зависимости от выбранного банка, нужно сформировать соответствующий пакет документов и аргументировать банку необходимость открытия зарубежного счета. Часто банки просят подтвердить источник происхождения средств.

3. Комплаенс. Пройти все этапы процедуры в соответствии с нормами.

4. Открытие счета – еще не все. После открытия счета крайне важно, чтобы деятельность компании соответствовала ранее заявленной (контрагенты, объёмы, суть операций).