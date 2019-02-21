Межбанк: доллар повысили ожидания его роста на компенсации НДС

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, приподнявшийся во вторник относительно доллара на 0,81 коп., на торгах среды понизился на 1,02 коп. до уровня 26,9928 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,83 коп., составил 27,0067 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,005/27,030 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, просев около 10.02 Киева к отметке 26,99/27,01 UAH/USD в сопровождении ситуативного доминирования предложения СКВ. Однако уже к 10.25 эти локальные низы были выкуплены (предположительно, нерезидентами), вернув пару доллар-гривня на цифру 27,00/27,02, а спустя 33 минуты новые продажи доллара уронили его цену к 26,99/27,02 UAH/USD. На моменте продаж было больше, что сохранило нисходящий тренд пары, просевшей к 11.20 до 26,98/27,01 UAH/USD.
Игроки расставались с долларом, пытаясь выручить гривню для уплаты за приобретенные накануне облигации ОВГЗ на сумму 4,73 млрд. грн. Меж тем, регулятор, разместивший во вторник свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты, затруднил в этот день расчеты за госбумаги, изъяв на недолго с рынка сумму 17 522 млн. грн.
Совместные «мероприятия» Минфина, организовавшего 26-го аукцион ОВГЗ и Нацбанка нивелировали эффект от компенсации НДС Казначейством, которая, как ожидалось, перенасытит рынок гривневой ликвидностью. Этого не произошло, о чем дали понять упавшие с уровня 59 389,3 млн. грн. к отметке 54 184,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Тем временем, к 11.55 котировки доллара на межбанке понизились к 26,96/26,98 UAH/USD, «американца» надо было «спасать», и НБУ, придя на рынок, начал выкупать долларовые «излишки» мелкими партиями, остановив коррекцию на этой отметке до 14.00 Киева.
В это время регулятор оставил рынок, где снова продавцы СКВ оказались в большинстве, тотчас понизив курс доллара 26,945/26,975, а спустя час уже был на отметке 26,935/26,965 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.
На цифре 26,93/26,96 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 27 февраля.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9928 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,51% с 27,6883 UAH/USD до 26,9928 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 27 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/16,75% годовых (с 12.15 Киева – 15,75/16,75% годовых), доллар – по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 февраля повысились, имея для этого следующие основания.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,94 / 26,97
евро – 30,70/ 30,72
российский рубль – 0,409 / 0,410
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