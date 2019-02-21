Межбанк: доллар повысили ожидания его роста на компенсации НДС

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, приподнявшийся во вторник относительно доллара на 0,81 коп., на торгах среды понизился на 1,02 коп. до уровня 26,9928 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,83 коп., составил 27,0067 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,005/27,030 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, просев около 10.02 Киева к отметке 26,99/27,01 UAH/USD в сопровождении ситуативного доминирования предложения СКВ. Однако уже к 10.25 эти локальные низы были выкуплены (предположительно, нерезидентами), вернув пару доллар-гривня на цифру 27,00/27,02, а спустя 33 минуты новые продажи доллара уронили его цену к 26,99/27,02 UAH/USD. На моменте продаж было больше, что сохранило нисходящий тренд пары, просевшей к 11.20 до 26,98/27,01 UAH/USD.

Игроки расставались с долларом, пытаясь выручить гривню для уплаты за приобретенные накануне облигации ОВГЗ на сумму 4,73 млрд. грн. Меж тем, регулятор, разместивший во вторник свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты, затруднил в этот день расчеты за госбумаги, изъяв на недолго с рынка сумму 17 522 млн. грн.

Совместные «мероприятия» Минфина, организовавшего 26-го аукцион ОВГЗ и Нацбанка нивелировали эффект от компенсации НДС Казначейством, которая, как ожидалось, перенасытит рынок гривневой ликвидностью. Этого не произошло, о чем дали понять упавшие с уровня 59 389,3 млн. грн. к отметке 54 184,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Тем временем, к 11.55 котировки доллара на межбанке понизились к 26,96/26,98 UAH/USD, «американца» надо было «спасать», и НБУ, придя на рынок, начал выкупать долларовые «излишки» мелкими партиями, остановив коррекцию на этой отметке до 14.00 Киева.

В это время регулятор оставил рынок, где снова продавцы СКВ оказались в большинстве, тотчас понизив курс доллара 26,945/26,975, а спустя час уже был на отметке 26,935/26,965 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 26,93/26,96 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 27 февраля.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9928 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,51% с 27,6883 UAH/USD до 26,9928 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 27 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/16,75% годовых (с 12.15 Киева – 15,75/16,75% годовых), доллар – по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 февраля повысились, имея для этого следующие основания.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,94 / 26,97

евро – 30,70/ 30,72

российский рубль – 0,409 / 0,410

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