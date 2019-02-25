Huawei и Samsung договорились урегулировать патентный спор, рассматриваемый в суде США

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Китайская компания Huawei Technologies и южнокорейская Samsung Electronics решили урегулировать патентный спор во внесудебном порядке, по крайней мере, в Соединённых Штатах.
В минувший вторник компании направили в апелляционный суд США совместное ходатайство о прекращении судебного разбирательства по поводу их спора о нарушении прав на интеллектуальную собственность, поскольку 25 февраля они заключили мировое соглашение.
Начиная с 2016 года, два крупнейших в мире производителя смартфонов на Android занимаются разбирательством в судах США и Китая. Huawei утверждает, что Samsung использовала её технологию сотовой связи без разрешения, и без всяких весомых оснований откладывает заключение лицензионного соглашения.
Samsung отвергла обвинения Huawei и вместе с тем обвинила китайскую компанию в том, что она установила «значительно» завышенные лицензионные сборы. Кроме того, южнокорейская компания направила встречный иск против Huawei в Соединённых Штатах.
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