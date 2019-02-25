Эксперты: спасение банковской системы за счет бюджета - дорогое удовольствие

Центр экономической стратегии (ЦЭС) рекомендует Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) повысить сумму выплат по вкладам населения до 500 тысяч гривен с текущих 200 тысяч гривен и установить порог гарантирования процентов на уровне половины учетной ставки НБУ.

Такие рекомендации предложили аналитики-авторы исследования “Как реформировать систему гарантирования вкладов?”, сообщает пресс-служба ЦЭС.

По их мнению, сумму компенсации вкладчикам обанкротившихся банков нужно индексировать на инфляцию, чтобы система и в дальнейшем предотвращала “набеги на банки”. Установление порога на обеспечение процентов при этом необходимо для преодоления морального риска — когда вкладчики не учитывают качество банка и гонятся за высокой ставкой.

“Каждый раз во время кризисов спасать банковскую систему за счет бюджета — очень дорогое удовольствие. Нужно иметь эффективные предохранители для кризисов. Это может быть среди прочего повышение суммы выплат до уровня, который соответствует сегодняшним реалиям, и реальное усиление ответственности вкладчиков за свой выбор — чтобы не возникало снова “депозитных пылесосов”, — заявила заместитель директора ЦЭС Мария Репко.

Она также напомнила, что на рекапитализацию банков Украина потратила 5% ВВП в кризис 2008-2009 годов (почти $15 млрд за 2008-2009 гг.) и 14% ВВП в кризис 2014-2015 годов (более $60 млрд за 2014-2017 гг.).