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Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковки

Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковки

Граждане имеют возможность фиксировать нарушения правил парковки и обращаться с жалобой в Национальную полицию.

Об этом говорится в сообщении столичной Инспекции по парковке.

“Если Вы заметили нарушение парковки, то можете на это отреагировать”, – заявили в Инспекции.

Статья 40 Конституции и Закон об обращениях граждан дают возможность обращаться в патрульную полицию с жалобами, которые она обязана рассмотреть в течение 30 дней, установить личность нарушителя и наказать его.

“Для этого сделайте несколько фотографий правонарушения так, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку. Укажите город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и Ваши контактные данные, добавьте фотографии”, – говорится в сообщении.

Подать жалобу в настоящее время возможно только бумажным письмом.

“Распечатайте полученный текст жалобы на принтере и отправьте письмом в управление патрульной полиции по указанному адресу, или воспользуйтесь другой контактной информацией, указанной по ссылке”, – заявили в Инспекции по парковке.

По материалам Економічна Правда
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