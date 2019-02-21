Киевлянам объяснили, как наказать нарушителя правил парковки

Граждане имеют возможность фиксировать нарушения правил парковки и обращаться с жалобой в Национальную полицию.

Об этом говорится в сообщении столичной Инспекции по парковке.

“Если Вы заметили нарушение парковки, то можете на это отреагировать”, – заявили в Инспекции.

Статья 40 Конституции и Закон об обращениях граждан дают возможность обращаться в патрульную полицию с жалобами, которые она обязана рассмотреть в течение 30 дней, установить личность нарушителя и наказать его.

“Для этого сделайте несколько фотографий правонарушения так, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку. Укажите город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и Ваши контактные данные, добавьте фотографии”, – говорится в сообщении.

Подать жалобу в настоящее время возможно только бумажным письмом.

“Распечатайте полученный текст жалобы на принтере и отправьте письмом в управление патрульной полиции по указанному адресу, или воспользуйтесь другой контактной информацией, указанной по ссылке”, – заявили в Инспекции по парковке.