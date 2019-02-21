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Украине нужен "энергетический безвиз" с Европой - Порошенко

Украине нужен "энергетический безвиз" с Европой - Порошенко

Украина должна проложить линии электропередачи в Европу и выйти на европейский энергетический рынок с собственной продукцией.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии запуска первых ветровых турбин Приморской ветроэлектростанции в Запорожье.

“У нас единая энергосистема с Россией. И это неправильно! Нам следует проложить линии электропередачи в Европу, там мощный рынок. Электроэнергия, которая будет производиться здесь и сейчас, будет продаваться в Европе. И это правильно. Если хотите, это называется “энергетический безвиз” для украинской продукции”, – отметил глава государства.

По его словам, сейчас Украине уже не нужно столько электроэнергии, сколько производится вместе атомными мощностями и мощностями возобновляемой энергетики.

В то же время Порошенко подчеркнул, что “энергетический безвиз” и поставки электроэнергии в Европу смогут обеспечить новые валютные поступления в страну, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости.

По материалам УКРИНФОРМ
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