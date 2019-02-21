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НБУ раскрыл новую схему — «стань миллионером»

НБУ раскрыл новую схему — «стань миллионером»

В Украине работает новая схема, которую бизнес называет «стань миллионером». С ее помощью публичные люди создают себе «искусственный официальный доход».

Об этом сообщил на украинском Валютном Форуме начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.

Такая схема заключается в перепродаже ценных бумаг с помощью торговцев на биржах. В ее рамках проводится цепочка перепродаж ценных бумаг. Банк продает их юрлицу по рыночной цене, юрлицо — физлицу по цене ниже рыночной, физлицо — снова продает юрлицу по рыночной цене. А компания снова перепродает их другому физлицу.

«В таких операциях принимают участие публичные лица. С их помощью они получают искусственный доход. Они вносят его в свои декларации и показывают как официальный доход», – объясняет Черняк.

Он также рассказал, что у торговцев-участников схем львиная доля операций носит именно такой характер. НБУ сейчас готовит письмо на комиссию по ценным бумагам, в котором он проинформирует регулятора о таких схемах и их участниках.

Кроме того, в ближайшее время Нацбанк также проинформирует банки о признаках, по которым банки смогут выявлять такие схемы.

По материалам Минфин.com.ua
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