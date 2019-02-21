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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию Городского коммерческого банка

Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию Городского коммерческого банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ПАО “Городской коммерческий Банк” с 20 марта 2019 года до 19 марта 2020 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 21 февраля 2019 года № 410 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО “Городской коммерческий Банк” сроком на один год с 20 марта 2019 года до 19 марта 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.

В марте 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации “Городского коммерческого банка”.

По материалам УКРИНФОРМ
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